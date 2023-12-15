Центры занятости будут также открыты в Калужской, Костромской, Мурманской областях и в Республике Тыва.

В Судогде 15 декабря после модернизации в рамках национального проекта «Демография» открылся четвертый в регионе центр занятости. Он находится на улице Химиков, 1, сообщает Министерство труда и занятости населения Владимирской области.Открытие состоялось в рамках телемоста с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым и другими гостями. Гостей познакомили с услугами и возможностями обновленной службы занятости.Центр работает под брендом «Работа России». Одновременно с Владимирской областью подобные центры будут открыты в Калужской, Костромской, Мурманской областях и в Республике Тыва.