С 15 ноября парковки в центре Суздаля стали платными. Об этом сообщили в администрации города-музея. Проект рассчитан на 850 мест: 600 вдоль Красной площади, улиц Ленина, Васильевской,

С 15 ноября парковки в центре Суздаля стали платными. Об этом сообщили в администрации города-музея. Проект рассчитан на 850 мест: 600 вдоль Красной площади, улиц Ленина, Васильевской, Виноградова, Энгельса, Пушкарской, еще 250 мест – в районе Покровского монастыря и на улице Виноградова. Платные парковки будут работать в будние дни с 9 утра до 10 вечера