Авария случилась 19 августа этого года. Поздно вечером пьяный осужденный двигался за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2106». При этом водительских прав у него не было. Машина ехала со стороны

Авария случилась 19 августа этого года. Поздно вечером пьяный осужденный двигался за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2106». При этом водительских прав у него не было. Машина ехала со стороны деревни Симонцево в сторону Поздняково по трассе М-7. В салоне находились 3 пассажира, которые были не пристегнуты. Кроме того, машина была повреждена – сломана тормозная система.