Об этом сообщила Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.

Владимирский омбудсмен проверит здоровье осуждённого за фейки о ВС РФ Алексея Горинова, который отбывает сейчас наказание в Покрове Петушинского района. Об этом сообщила Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.Напомним, 8 декабря группа поддержки бывшего муниципального депутата сообщила, что Горинов сейчас в очень плохом состоянии. А его адвокат, после посещение ИК-2, рассказал, что у него нет сил даже говорить, он несколько раз падал со стула, а кожа Алексея Горинова посинела.По словам самого осуждённого, которые привёл его адвокат, у него бронхит, сильная температура и озноб. В колонии очень холодно, а сотрудники тюрьмы не выдают ему лекарства.