Об этом рассказал Владимир Куимов, вице-губернатор региона.

Власти хотят отремонтировать кинотеатр «Художественный» к 2027 году. Об этом рассказал Владимир Куимов, вице-губернатор региона.Владимирская область уже объявила торги на 6,9 миллионов рублей для рабработки ноучной проектно-сметной документации. Подрядчик должен провести комплекс исследований, составить эскиз проекта реставрации и выполнить его. Договор всё-таки обязалась выполнить компания «Владимирреставрация». Работы начнутся в январе, только разработка документов займут до 11 месяцев.Само здание площадью почти две тысячи квадратных метров было построено в 1788 году для нужд торговцев. С 1913 года это был кинотеатр «Ампир», потом и «Художественный». Последние 13 лет дом собирает пыль.