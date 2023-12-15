Об этом рассказал генеральный директор «Киржачской типографии» Евгений Федоров.

Внесённый в Книгу рекордов России Типографский мост в Киржаче разрушать не будут. Об этом рассказал генеральный директор «Киржачской типографии» и депутат Законодательного Собрания Евгений Фёдоров.Киржачанам пришлось встать на защиту достопримечательности, так как общественники заявили об опасности моста для людей и заявляли, что построен он без разрешения и с грубыми нарушениями. Типографский мост же не является капитальной конструкцией и разрешения не требует. Кроме того, в Арбитражный региональный суд поступал иск к «Киржачской типографии», ведь Евгений Фёдоров – инициатор создания постройки.Мост же является местом притяжения туристов. Его длина составляет 555 метров, поэтому он и внесён в Книгу рекордов России.