В пятницу, 15 декабря, в столице 33-го региона пройдёт областной фестиваль ГТО, в котором примут участие порядка 80 воспитанников спортшкол из разных районов.

В пятницу, 15 декабря, в столице 33-го региона пройдёт областной фестиваль ГТО, в котором примут участие порядка 80 воспитанников спортшкол из разных районов. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Ожидается, что в мероприятии примет участие тяжелоатлет Павел Кузнецов, который не раз становился чемпионом СССР, Европы и мира, а в 1988 году победил на Олимпийских играх. Легендарный спортсмен должен провести церемонию награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.В пресс-службе отмечают, что в 2023 году на нашей земле прошли свыше 15 мероприятий ГТО, нормативы выполнили более 10000 жителей.