Обильные снегопады осложняют движение транспорта на дорогах региона. Растет количество аварий. По данным, которые предоставили в ГИБДД, с 7 часов утра до 16:40 во Владимире произошло 41 ДТП. Это

Обильные снегопады осложняют движение транспорта на дорогах региона. Растет количество аварий. По данным, которые предоставили в ГИБДД, с 7 часов утра до 16:40 во Владимире произошло 41 ДТП. Это почти в два раза больше, чем за период с 8 утра до полуночи 14 декабря. Накануне госавтоинспекторы зафиксировали 26 происшествий. 15 декабря в регионе помимо многочисленных