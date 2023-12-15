49-летнего мужчину признали виновным в убийстве, сообщили в Следственном комитете. Установлено, что в июле этого года к нему в гости пришел знакомый. Приятели стали вместе распивать алкоголь.

49-летнего мужчину признали виновным в убийстве, сообщили в Следственном комитете. Установлено, что в июле этого года к нему в гости пришел знакомый. Приятели стали вместе распивать алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда хозяин квартиры схватил нож и вонзил его в грудь гостю. 50-летний мужчина скончался на месте. Пытаясь уйти от ответственности, осужденный