Перед судом предстанет 38-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 38-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в хищении двух сотовых телефонов общей стоимостью свыше 22 тыс. рублей. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Преступления были совершены в августе текущего года. Правоохранители установили, что гражданин проник в один из дачных домов и украл мобильник с зарядным устройством. Примечательно, что в помещении находилась хозяйка. Женщина спала, но проснулась и призвала мужчину к совести. Но тщетно.В тот же день обвиняемый завладел ещё одним телефоном. Мужчина разбил окно чужого автомобиля и похитил находившийся там гаджет.В настоящий момент уголовное дело передано в суд. Фигурант находится под стражей.