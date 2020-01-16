Из Австрии в Россию экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае.

Из Австрии в Россию экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в среду по требованию ведомства компетентными органами Австрийской Республики экстрадирован в Россию Гарри Григорянц.По данным следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц убил своего знакомого, после чего скрылся. Правоохранительными органами он был вскоре объявлен в розыск.В июне 2019 года его задержали на территории Австрии, а в декабре правоохранительные органы этой страны удовлетворили запрос о его выдаче.