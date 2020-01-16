В Рупольдинге стартовал пятый этап Кубок мира по биатлону. Первыми на старт спринтерской гонки вышли женщины. Победу в ней одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию 7,5 километров за 18 минут 55,5 секунды.

В Рупольдинге стартовал пятый этап Кубок мира по биатлону. Первыми на старт спринтерской гонки вышли женщины. Победу в ней одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию 7,5 километров за 18 минут 55,5 секунды.Второй стала Ханна Эберг из Швеции, уступившая лидеру 29,7 секунды. Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер (+36,8 секунды). Все призеры спринтерской гонки не допустили ни одного промаха.Лучшая из россиянок Лариса Куклина, закрывшая все мишени во время стрельбы, заняла лишь 34-е место (+1 минута 54,1 секунды). Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Светлана Миронова расположились соответственно на 35-м, 40-м и 71-м местах.