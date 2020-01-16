Основателю группы компаний Ваш финансовый попечитель и входящего в нее агрохолдинга Русское молоко Василию Бойко-Великому перепредъявлено обвинение.

Основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому перепредъявлено обвинение.Следственный комитет РФ в новое обвинение добавил растрату при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 миллионов рублей и 120 тысяч долларов, тем самым ужесточив обвинение. Период обвинения относится к 2016 и 2017 годам, передает ТАСС.От всей этой суммы в кассу банка было возвращено около 3 миллионов рублей с целью создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.Адвокат Бойко-Великого Вадим Миндлин заявил, что что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. По его утверждению, несколько кредитов в настоящее время закрыты в полном объеме.Изначально СК РФ предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении в 2014 году 500 тысяч долларов со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Но задержанный вину по этому факту также не признает.По данным СК, за пять лет — с 2013 по 2018 год — Бойко-Великий с соучастниками похитили средства банка "Кредит экспресс" в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. В августе 2018 года было возбуждено уголовное дело.