Число жителей Дагестана, отравившихся питьевой водой, достигло 102 человека. Все они были госпитализированы в больницы республики с острой кишечной инфекцией, сообщает Сообщается, что ..

Число жителей Дагестана, отравившихся питьевой водой, достигло 102 человека. Все они были госпитализированы в больницы республики с острой кишечной инфекцией, сообщаетСообщается, что большинство пострадавших – жители города Кизляра. Они отравились после того, как выпили воды из-под крана. В настоящее время в городе проводятся работы по обеззараживанию воды. Для жителей была организована доставка чистой питьевой воды. Ситуация находится на контроле республиканского Министерства здравоохранения.