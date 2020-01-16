Депутаты фракции Единая Россия в Государственной думе единогласно поддержали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции ..

Депутаты фракции "Единая Россия" в Государственной думе единогласно поддержали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Фракции принадлежит большинство в нижней палате российского парламента, сообщаетРанее стало известно, что на встрече с единороссами Мишустин заявил: одними из основных направлений его работы на новой должности станут исполнение национальных проектов и развитие цифровой экономики. Он также отметил, что в новом кабинете министров произойдут изменения.