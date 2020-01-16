Максим Крысин, в среду взявший в заложники сотрудника столичной финансовой организации, пошел на такой шаг из-за отказа компании вернуть ему вложенные деньги и заработанные 220 тысяч долларов. В этом он признался после того, как стражи порядка убедили его убрать нож и отпустить молодого человека.

Максим Крысин, в среду взявший в заложники сотрудника столичной финансовой организации, пошел на такой шаг из-за отказа компании вернуть ему вложенные деньги и заработанные 220 тысяч долларов. В этом он признался после того, как стражи порядка убедили его убрать нож и отпустить молодого человека.Драма разыгралась днем 15 января на 13-м этаже башни "Империя" в Москве-Сити. Со слов Максима следует, что он доверил "Международному финансовому центру" 10 тысяч долларов, которые копил на протяжении пяти лет. Когда он вновь обратился к менеджеру спустя несколько месяцев, тот предложил снять ему лишь бонус, а за остальными приходить через три месяца."Я наторговал на 220 тысяч долларов, а бонус был в районе 1 тысячи долларов. Я хотел вывести часть этих средств, чтобы посмотреть, что это честно все, что схема рабочая. Но я был ошарашен, когда понял ситуацию. Когда увидел в глазах менеджера, что я не увижу ни заработанных, ни своих средств", — признался подозреваемый.Он быстро уложил неугодного сотрудника на пол и пригрозил пустить в ход нож, если не получит своих денег. Сложить оружие и отпустить заложника 36-летнего Максима уговорил прибывший по вызову страж порядка."Благодарен подполковнику полиции. Он меня, грубо говоря, остановил, дал понять, что есть еще слово офицера. Глядя в глаза, он дал понять мне, что есть справедливость", — рассказал закованный в наручники уроженец Белоруссии.Максим всё ещё рассчитывает вернуть заработанные на торгах деньги. Как скоро он сможет это сделать, зависит от следствия и суда.