Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Глава государства напомнил, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти.

Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.Глава государства сказал, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти. И важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Поэтому число бюджетных мест должно расти, особенно в региональных вузах.По словам президента, увеличивать цифры приема студентов необходимо с участием бизнеса, "чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине".Также студентам, начиная со второго курса, нужно предоставить возможность выбирать новые направления, включая смежные профессии.