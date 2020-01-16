В Центре, в соответствии с планом-графиком ГУ МВД России по г. Москве, проходят обучение более тысячи сотрудников различных категорий в год...

15 января 2020 года свой полувековой юбилей отмечает одно из наиболее значимых в Новой истории учебных заведений российских правоохранительных органов - Центр Профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, главные задачи которого - первоначальное обучение граждан, впервые принятых на службу в органы внутренних дел на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава, а также учебные сборы по должностным категориям сотрудников органов внутренних дел в целях повышения их профессиональной готовности для выполнения оперативно-служебных задач по занимаемой или новой должности.«Сегодня наш общий праздник: ровно полвека назад был создан Центр Профессиональной подготовки Главного Управления МВД России по г. Москве. Пройдя путь становления и развития от школы подготовки младшего и среднего начальствующего состава, центр стал современной учебной базой, где созданы все необходимые условия для подготовки высококвалифицированных сотрудников гарнизона московской полиции», - заявил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Он добавил, что сегодня в Центре, в соответствии с планом-графиком ГУ МВД России по г. Москве, проходят обучение более тысячи сотрудников различных категорий в год. По программам профессиональной подготовки следующих категорий: средний и старший начальствующий состав, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы полиции, следователи, дознаватели, сотрудники подразделений по вопросам миграции.«Уважаемые коллеги! Командно-преподавательский состав, дорогие наши ветераны, слушатели! Разрешите вас поздравить с полувековым юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, и в перспективе прославлять наш Центр и добиваться самых высоких результатов в подготовке молодого поколения наших сотрудников полиции. Всего вам самого наилучшего!», - поздравил всех присутствующих начальник ЦПП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав ИпполитовВ завершение мероприятия сотрудникам, работникам и ветеранам подразделения вручили ведомственные награды.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве