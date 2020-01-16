Испанские пожарные в ходе разбора завалов на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона обнаружили тело считавшегося пропавшим без вести рабочего. Таким образом число жертв прогремевшего во вторник вечером мощного взрыва достигло двух человек, еще восемь пострадали.

Испанские пожарные в ходе разбора завалов на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона обнаружили тело считавшегося пропавшим без вести рабочего. Таким образом число жертв прогремевшего во вторник вечером мощного взрыва достигло двух человек, еще восемь пострадали, сообщает El Pais.Les imatges aèries del dron mostren la magnitud de l'explosió i el desastre Químic a #Tarragona. S'hauran de revisar els protocol de seguretat i alerta ciutadana? pic.twitter.com/c9ZpgpiaJC— Sergi Novo (@sergi_novo) January 15, 2020Причина пожара и последовавшего за ним взрыва на запущенном всего полгода назад производстве в Ла-Канонье пока не установлены. Спасатели на несколько часов прекращали поисковую операцию из-за угрозы взрыва расположенного на территории резервуара с окисью этилена — это вещество не токсично, но крайне горюче. Пожарные охлаждали цистерну из брандспойтов.С утра под обломками рухнувшей во время взрыва крыши здания было найдено тело второго погибшего работника предприятия.Помощь медиков потребовалась восьмерым пострадавшим, один из них находится в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.