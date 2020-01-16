Никогда больше не должны повторяться прошлогодние перебои с поставками лекарств в регионах, поставил задачу с своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В 2020 году, подчеркнул глава российского государства, должен заработать единый сквозной регистр получателей бесплатных или по скидке медицинских препаратов.

Никогда больше не должны повторяться прошлогодние перебои с поставками лекарств в регионах, поставил задачу с своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В 2020 году, подчеркнул глава российского государства, должен заработать единый сквозной регистр получателей бесплатных или по скидке медицинских препаратов. "Чтобы путаницы здесь больше не было", — потребовал Владимир Путин.Путин также обратил внимание на то, что некоторые чиновники при срыве закупок лекарств вели себя так, будто речь шла о закупке канцтоваров, а не подчас жизненно необходимых для пациентов лекарств. Путин поручил правительству в кратчайший срок наладить ввоз в Россию жизненно важных импортных лекарств, которые пока не имеют официального разрешения.Родители больных детей, добавил президент, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать.Президент России пообещал, что контроль качества лекарственных препаратов на фармпредприятиях существенно изменится. Он будет усилен не только на этапах производства, но и в аптечных сетях.В России в 2019 году было несколько случаев задержания матерей за заказ по интернету для своих тяжело больных детей не зарегистрированного в России "Фризиума" из-за границы. Московский эндокринный завод по распоряжению правительства ввез в конце октября 7 тысяч 620 упаковок клобазама ("Фризиума") для 540 детей. Еще для обеспечения двух тысяч детей документы на ввоз этого лекарства готовятся. Глава правительства Дмитрий Медведев выделил 22 миллиона рублей 13 января на закупку этих препаратов.Но системным решением проблемы станет регистрация "Фризиума" в России. Компания "Санофи" заявление на регистрацию подала. 10 октября 2019 года Минздрав проводит экспертизу препарата. Она закончится в марте 2020 года. Это и будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.