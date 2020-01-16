Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава Роснано Анатолий Чубайс.

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.По словам политика, никто не предвидел, что такое явление как "неплатежи" смогло оказать глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х. Чубайс отметил, что их преодоление позволило улучшить ситуацию с экономикой в стране.Глава "Роснано" привел данные, согласно которым в 1996 году объем неплатежей составил 45 процентов ВВП. По словам Чубайса, мотивации на микроуровне не могли начаться в стране до конца века, сообщает "Газета.ру".Ранее государственный деятель рассказал, когда закончится эпоха нефти и газа.