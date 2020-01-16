Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уверена, что в российском бюджете достаточно средств для реализации мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Речь идет, в частности, о демографических инициативах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уверена, что в российском бюджете достаточно средств для реализации мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Речь идет, в частности, о демографических инициативах."Я хочу заверить всех, что средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, изменения в законодательство начнут готовить уже с сегодняшнего дня.Что касается реализации предложений президента, касающихся материнского капитала, то для этого потребуются поправки в федеральный бюджет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин."По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 миллиардов рублей, чуть-чуть меньше", – цитирует министра ТАСС.Тем временем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прокомментировал предложения президента в сфере повышения уровня благосостояния россиян. По его словам, эти меры позволят до конца текущего года снизить в бедность в стране на 10 процентов."Решение, связанное с выплатой на детей от 3 до 7 лет включительно в семьях, где доход не превышает прожиточного минимума на человека, будет порядка 5,5 тысячи рублей на ребенка", – уточнил он.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, прокомментировала предложения Путина, касающиеся модернизации первичного звена здравоохранения. По ее словам, 550 миллиардов рублей, которые планируется выделить на реализацию этой инициативы "может хватить не на все"."Точный объем средств станет понятен после утверждения региональных программ", – сказала она в интервью РИА Новости.В ежегодном Послании Федеральному Собранию президент назвал низкие доходы граждан прямой угрозой демографическому будущему России. По его словам, порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами – это семьи с детьми.Глава государства объявил о начале широкомасштабной поддержки семей с детьми. Он предложил выплачивать новый вид пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Также, по словам президента, программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. При этом теперь семьи смогут получить его даже при рождении первого ребенка.