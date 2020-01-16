Бывший студент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) позвонил преподавателю вуза и пригрозил ему убийством. Также он пообещал взорвать институт, сообщил источник в правоохранительных органах.

Бывший студент Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) позвонил преподавателю вуза и пригрозил ему убийством. Также он пообещал взорвать институт, сообщил источник в правоохранительных органах."В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его", – сказал собеседник агентства РИА Новости.По данному сообщению полиция начала проверку. Правоохранители осмотрели здание вуза и прилегающую территорию. Взрывчатки там не нашли, передает 5-tv.ru. Эвакуация работников института и учащихся не проводилась.