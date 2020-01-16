<a href="https://33live.ru/novosti/16-01-2020-goryachaya-liniya-po-trasse-m12-avtodor-rasskazal-gde-mozhno-posmotret-oficialnuyu-dokumentaciyu-.html" target="_blank">«Горячая линия» по трассе М12. «Автодор» рассказал, где можно посмотреть официальную документацию </a> -
[url=https://33live.ru/novosti/16-01-2020-goryachaya-liniya-po-trasse-m12-avtodor-rasskazal-gde-mozhno-posmotret-oficialnuyu-dokumentaciyu-.html]«Горячая линия» по трассе М12. «Автодор» рассказал, где можно посмотреть официальную документацию [/url] -