В профилактических мероприятиях приняли участие дети и взрослые

Сотрудники Госавтоинспекции Петушинского района провели профилактическую акцию для юных участников дорожного движения «В Новый год – без ДТП!», главной целью которой является снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышение дорожной грамотности.С учащимися начального звена Аннинской средней общеобразовательной школы, а также детьми с ограниченными возможностями из Петушинской районной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Евгения Сычева провела профилактическую беседу.Автоинспектор напомнила детям Правила дорожного движения, а также рассказала о том, что следование по «безопасному маршруту» оградит их жизнь от несчастных случаев на дороге. Ребята узнали, что, выйдя из подъезда своего дома, они сразу же становятся пешеходами и даже во дворе своего дома им необходимо быть предельно внимательными.Отдельное внимание правоохранитель уделила необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках в тёмное время суток, чтобы водители смогли издалека их заметить.Родителям инспектор разъяснила, как следует вести себя на дороге и как учить детей правильному поведению в городе.Участники акции сделали вывод, что самый эффективный способ предотвращения несчастных случаев на дорогах - это знание и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.