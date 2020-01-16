Перемены, о которых Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию, коснутся без преувеличения каждого россиянина. Это не только предложения об изменениях в Конституции, но и целый комплекс социально-экономических мер, призванных повысить уровень доходов российских семей и исправить демографическую ситуацию.

Перемены, о которых Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию, коснутся без преувеличения каждого россиянина. Это не только предложения об изменениях в Конституции, но и целый комплекс социально-экономических мер, призванных повысить уровень доходов российских семей и исправить демографическую ситуацию. Начиная свое выступление, президент призвал решать стоящие перед страной масштабные задачи как можно быстрее, в прямом диалоге всех уровней власти с гражданами.Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития. И сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия. Готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, в городах, в районах, селах, по всей стране. Темпы изменения должны нарастать с каждым годом с ощутимых для граждан результатов по достижению достойного уровня жизни.Что касается поправок к основному закону, то Владимир Путин предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. При этом президент не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты. А кандидатуры силовиков предлагается назначать по согласованию с Советом Федерации. У самой же Конституции, по мнению главы государства, в российском правовом пространстве должен быть приоритет перед международными юридическими актами.Послание президента — это всегда событие в политической жизни страны. Но мало кто мог представить, что в этот раз Владимир Путин затронет фундаментальные вопросы государственного устройства России. И предложит дискуссию — насколько Конституция отвечает реалиям сегодняшнего дня. И какие изменения в основной закон страны назрели."Мне эти вопросы задают постоянно, в том числе на последней годовой конференции, на пресс-конференции. Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята уже более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса. И положение дел с тех пор кардинально изменилось. Слава богу, у нас теперь нет ни вооруженного противостояния в столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе. И сегодня ряд политических, общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить. Считаю, что такой необходимости нет. Потенциал конституции 1993 года далеко не исчерпан", — отметил Путин.Президент вынес на обсуждение ряд конституционных поправок. Они, по убеждению Путина, будут способствовать дальнейшему развитию России как правового социального государства. Но необходимым условием для этого является суверенитет."Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого. Восстановили единство страны. Покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику, как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства и его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику от любых попыток внешнего давления. Действительно, считаю, что пришло время внести в закон страны, в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции".При этом необходимо, чтобы приоритетом национальных интересов над любыми другими, в первую очередь, иностранными, руководствовались и люди во власти. А потому Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь второе гражданство или вид на жительство для желающих быть избранным в Госдуму или Совет Федерации, занимать важные посты — министров, губернаторов, руководителей федеральных органов."Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации", — отметил глава государства.Путин предложил ввести требование, что кандидатом в президенты может стать только тот, кто никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме того этот человек должен постоянно проживать на территории России не менее 25 лет."Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", — сказал Путин.Взаимодействие властей — федеральных, региональных, муниципальных — тоже крайне важный вопрос. Сейчас, к примеру, при реализации нацпроектов пытаются выстроить такую синхронную работу. Принципы единой системы публичной власти Путин считает важным прописать в основном законе, как и общие для всех граждан социальные гарантии, независимо от региона проживания."При любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть. Надо закрепить это в Конституции. А также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", — отметил Путин.При этом нужно учитывать специфику такой огромной страны, особенности и особенный опыт каждого региона. Путин предложил кардинально повысить роль губернаторов при выработке решений на федеральном уровне. Сейчас главы регионов участвуют в работе Госсовета. Его статус и роль президента также считает важным закрепить в Конституции. И еще одно важнейшее предложение — изменить баланс между ветвями власти, наделить Госдуму новыми полномочиями."Практически все фракции, представленные в Государственной Думе, а с их лидерами, вы знаете, мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. А, если взять большую ответственность за формирование правительства — это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса. Согласен полностью", — подчеркнул Путин.Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, а затем сам назначает премьера, замов и министров."Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность. То есть будет не вправе отклонить, утвержденный парламентом, кандидатуры соответствующих должностных лиц".В зале аплодисменты либо вдумчивое молчание. Но во время послания, многое сказанное президентом, передавалось с пометкой "молния".Первые отклики: "Действительно, парламент получает большие полномочия. И это полномочия, которые предоставляются нашим гражданам, потому что парламент предоставляет их волю. У нас Государственная Дума единственный институт федеральный, кроме института президентства, который избирается через прямые выборы, через прямое волеизъявление. Поэтому, когда речь идет о том, что Государственная Дума будет иметь такие полномочия, это полномочия фактически отдаются гражданам нашей страны", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Депутаты — это представители народа. Мы имеем полное право обсуждать кандидатуру в правительство. И назначать. Не просто утверждать, предложения одобрять, кто будет премьер-министром, а мы его назначаем. И всех остальных. И Совет Федерации пускай свою роль выполняет", — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Совфед Путин тоже предложил наделить новыми полномочиями, в частности с верхней палатой глава государства будет должен консультироваться при назначении руководителей всех силовых ведомств. Это должно добавить прозрачности работе правоохранительной системы. Кроме того, по представлению президента Совфед сможет отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов в том случае, если они совершили проступки, порочащие честь и достоинство и несовместимы со статусом судьи. Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применен и в отношении прокуроров регионов."Президент сегодня очень смелое принял решение передать часть своих полномочий, которые были исключительно прерогативой президента, парламенту. Это сигнал обществу, что у нас стабильная политическая система, и президент не боится этого. Наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента в нашей стране. Это не ослабление президентской власти. Это усиление России как демократического государства через усиление парламента", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Вот и Путин сразу дал понять — несмотря на предлагаемые изменения в балансе полномочий, институт президентской власти должен оставаться сильным и обладать обширными полномочиями."Хочу подчеркнуть следующее, при этом убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать в стабильной форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системы", — сказал Путин.Этот новый более гармоничный баланс еще предстоит выработать всем ветвям власти. Это Послание президента сразу же положило начало масштабному обсуждению. Ведь речь идет о возможном внесении поправок в Конституцию, то есть в политическое устройство страны. Это касается абсолютно каждого.Со многим из того, что сказал президент, согласились лидеры парламентских фракций. Геннадий Зюганов и вовсе нашел в президентском послании отражение того, что обсуждал с Путиным сам."Многие наши идеи пробиваются дорогой. Не зря мы в декабре трижды встречались и обсуждали. Мы уже вносили в свое время поправку по усилению контроля за министрами, но ее тогда не подписали. В этот раз президент принял практически полностью, начиная с президента, что не могут быть президентами и кандидатами те люди, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство. Это вполне нормальное явление", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.При этом Путин посчитал важным задать направление этой дискуссии. И поделился своими размышлениями, какую систему власти считает наиболее оптимальной."Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года, после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом, конечно, сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее. Но возникли и угрозы, причем такого масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. А жаль. Надо было бы подумать в свое время. Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные задачи, служат ориентиром ценностей, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду. Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. И в то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую, в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества. И пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное — интересы России", — отметил Путин.Особо президент подчеркнул, что все предлагаемые изменения в Конституцию должны пройти широкое обсуждение в обществе."Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение. Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим".Дискуссии в Госдуме и Совете Федерации уже начались. И уже в заметно иной политической реальности.