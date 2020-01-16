Из-за своей временной нетрудоспособности Рамзан Кадыров возложил обязанности исполняющего обязанности главы Чечни на председателя республиканского правительства Муслима Хучиева. Об этом говорится в документе за подписью Кадырова, опубликованном на официальном сайте главы и правительства Чечни.

Из-за своей временной нетрудоспособности Рамзан Кадыров возложил обязанности исполняющего обязанности главы Чечни на председателя республиканского правительства Муслима Хучиева.Об этом говорится в документе за подписью Кадырова, опубликованном на официальном сайте главы и правительства Чечни, передает ТАСС.Исполнять обязанности Хучиев начал 13 января, что же стало причиной временной нетрудоспособности Кадырова, не сообщается.Тем временем, на своей странице "ВКонтакте" он активно комментировал Послание Федеральному Собранию, с которым 15 января выступил президент России, а также отставку кабина во главе с премьером Дмитрием Медведевым.Рамзан Кадыров написал, что "очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России" за помощь Чечне в решении сложных проблем социально-экономического развития.