Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Альви Каримов – сообщил, что лидер региона временно оставил свой пост, чтобы пройти курс лечения. Так он прокомментировал ..

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Альви Каримов – сообщил, что лидер региона временно оставил свой пост, чтобы пройти курс лечения. Так он прокомментировал сообщения о временной нетрудоспособности политика, сообщаетКаримов отметил, что конституция республики позволяет ее главе передавать свои полномочия председателю регионального правительства в случае отпуска или нетрудоспособности, передает Напомним, что и в этот раз Кадырова будет замещать премьер-министр Чечни – Муслим Хучиев.