Северокорейского лидера Ким Чен Ына развеселил женский военный оркестр. В СМИ появилось видео, на котором лидер КНДР запечатлен наблюдающим за выступлением коллектива.Соответствующие записи, в частности, опубликовала в Twitter корреспондент NK News."Думала, я уже ко всему привыкла, но иногда не могу отрицать тот факт, что это просто очень странное государство", – отметила журналист в комментарии к ролику.I thought I’d get used to it by now but sometimes I can't get over the fact that this is such a weird country pic.twitter.com/gQqPzNkmh4— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) 14 января 2020 г.Судя по записям, сначала концерт Ким Чен Ына не впечатлил, но в конце выступления он даже встал, чтобы поаплодировать.Еще на одном видео лидер КНДР запечатлен позирующим в окружении девушек-военнослужащих.”DON’T TOUCH MY HAT” pic.twitter.com/TI1UnvDQcD— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) 14 января 2020 г.Где и когда были сняты данные ролики, не уточняется. Опубликованы они были 14 января.