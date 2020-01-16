Специалисты Роскачества проверили черный молотый перец разных торговых марок. Эксперты рассказали об опасности этой приправы.
Специалисты Роскачества проверили черный молотый перец разных торговых марок. Эксперты рассказали об опасности этой приправы.
В ходе проверки в некоторых пакетиках с черным перцем были найдены вредные примеси. К примеру, плесень. Отмечается, что в приправе девяти торговых марок увидели несоответствие допустимому уровню количества бактерий, который зафиксирован в Техрегламенте Таможенного союза 021 "О безопасности пищевой продукции".
Кроме того, в перце четырех других компаний было обнаружено превышение допустимого количества плесени. В трех видах специи нашли бактерии кишечной палочки, а еще в одном – сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные палочки). Наличие последних считается недопустимым, сообщает телеканал "".
В составе данной продукции эксперты также обнаружили примеси посторонних ингредиентов: семян папайи, муки, крахмала и молотого риса. Это говорит о фальсификации приправы. Такие претензии были предъявлены трем торговым маркам.
В пакетиках с перцем от 12 разных производителей специалисты нашли пыль и неперемолотые кусочки. У 19 видов товара был несвойственный для продукта коричневатый или зеленоватый цвет. "Король специй", как часто называют черный перец, 16 торговых марок имел посторонний запах и вкус.
Всего в проверке участвовала продукция 30 производителей из России, Австрии, Вьетнама, Польши и Эстонии. Ее исследовали по 34 показателям качества.