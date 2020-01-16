Специалисты Роскачества проверили черный молотый перец разных торговых марок. Эксперты рассказали об опасности этой приправы.

Специалисты Роскачества проверили черный молотый перец разных торговых марок. Эксперты рассказали об опасности этой приправы.В ходе проверки в некоторых пакетиках с черным перцем были найдены вредные примеси. К примеру, плесень. Отмечается, что в приправе девяти торговых марок увидели несоответствие допустимому уровню количества бактерий, который зафиксирован в Техрегламенте Таможенного союза 021 "О безопасности пищевой продукции".Кроме того, в перце четырех других компаний было обнаружено превышение допустимого количества плесени. В трех видах специи нашли бактерии кишечной палочки, а еще в одном – сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные палочки). Наличие последних считается недопустимым, сообщает телеканал "".В составе данной продукции эксперты также обнаружили примеси посторонних ингредиентов: семян папайи, муки, крахмала и молотого риса. Это говорит о фальсификации приправы. Такие претензии были предъявлены трем торговым маркам.В пакетиках с перцем от 12 разных производителей специалисты нашли пыль и неперемолотые кусочки. У 19 видов товара был несвойственный для продукта коричневатый или зеленоватый цвет. "Король специй", как часто называют черный перец, 16 торговых марок имел посторонний запах и вкус.Всего в проверке участвовала продукция 30 производителей из России, Австрии, Вьетнама, Польши и Эстонии. Ее исследовали по 34 показателям качества.