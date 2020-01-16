Сроки и порядок проведения голосования по поправкам, которые предложил внести в Конституцию Владимир Путин, будут определены отдельным указом президента РФ. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сроки и порядок проведения голосования по поправкам, которые предложил внести в Конституцию Владимир Путин, будут определены отдельным указом президента РФ. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля подчеркнув, что речь в данном случае идет именно о голосовании, а не о референдуме, так как предлагаемые поправки не касаются основополагающих статей Конституции."Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами", — отметил Песков.Ранее, обращаясь с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию РФ. В частности, закрепить в основном законе страны статус Госсовета и принципы единой системы публичной власти, чтобы устранить разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти. Также предлагается прописать в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и необходимость регулярной индексации пенсий. Еще ряд предложенных поправок касаются ужесточения требований к кандидатам в президенты, министры и депутаты.