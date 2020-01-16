На выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 миллиардов рублей в год.

На выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 миллиардов рублей в год.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин, назвав прозвучавшие меры "достаточно дорогими".Он подчеркнул, что для исполнения объявленных мер необходимо изыскать ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП, отметив, что предложенные меры по снижению уровня бедности могут уменьшить этот показатель примерно на 2%.По мнению Кудрина, новому составу кабинета министров теперь необходимо пересмотреть бюджет России на три года.В своем Послании президент отметил, что важнейшей из задач правительства является демографическая. По его словам, к 2024 году необходимо достичь коэффициента рождаемости 1,7 вместо нынешних 1,5. Он напомнил, что основным препятствием для этого являются низкие доходы 70-80% российских семей с детьми.Планируется с января нынешнего года выплачивать тем семьям, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, ежемесячные доплаты на первого и второго ребенка до трех лет. В среднем по стране размер таких выплат составит 11 тысяч рублей в месяц.Продлевается до 2026 года и программа материнского капитала — родители могут рассчитывать на эти финансовые средства уже после рождения первого ребенка.В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей. Владимир Путин предложил увеличить его в случае рождения второго ребенка еще на 150 тысяч рублей.