Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров высказался относительно возможности своего назначения на какой-либо пост в новом правительстве страны. Глава ..

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров высказался относительно возможности своего назначения на какой-либо пост в новом правительстве страны. Глава российской дипломатии отметил, что всегда честно исполнял свои обязанности, передает"Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", – сказал Лавров на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.Напомним, что 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который пообещал изменения в составе нового кабмина.