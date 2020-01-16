Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие. Народного артиста России поздравили президент и премьер-министр страны. Владимир Путин пожелал композитору здоровья и вдохновения, а Дмитрий Медведев отметил его многогранный талант.

Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие. Народного артиста России поздравили президент и премьер-министр страны."Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли", – говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.Президент пожелал композитору здоровья и вдохновения.Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил многогранность таланта и поразительную работоспособность Дунаевского."Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского. В Ваших удивительно красивых, проникновенных, добрых мелодиях – романтика дальних странствий, смелость и благородство, искренние чувства. Эти песни неподвластны времени", – сказано в телеграмме Медведева, опубликованном на сайте правительства РФ.Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве. Его отец – знаменитый композитор Исаак Дунаевский, мать – балерина Зоя Пашкова. Он учился в Московской консерватории под руководством Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке и Андрея Эшпая.Известность Максиму Дунаевскому принесли песни, написанные им к фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Всего в фильмографии Максима Дунаевского – более 70 работ.