Около часа назад стало известно имя человека, которому президент предложил возглавить российское правительство. Глава государства внес в Госдуму кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который возглавляет ведомство почти десять лет и известен как человек, создавший самую эффективную на сегодня систему налогов и сборов.

Около часа назад стало известно имя человека, которому президент предложил возглавить российское правительство. Глава государства внес в Госдуму кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который возглавляет ведомство почти десять лет и известен как человек, создавший самую эффективную на сегодня систему налогов и сборов. Почему выбора пал именно на него?Лучшая в мире система налогов и сборов — это то, что сегодня говорят международные эксперты о российской Федеральной налоговой службе и отмечают настоящий рывок, который она сделала за последние годы. Вот как выглядят сейчас отделения налоговой службы и процесс регистрации предпринимателей — современное оборудование, интерактивные сервисы. А вот налоговые инспекции начала нулевых: дикие очереди, которые люди занимали в четыре утра, хамство и постоянная путаница в документах. В стране, где всегда были еще и проблемы с собираемостью налогов, такой бардак ситуацию только усугублял.Мишустин возглавил налоговую службу в 2010 году. То, что было тогда и сейчас — небо и земля. Удалось добиться признания всемирно известных специалистов — вот фрагмент презентации одной из международных конференций:"Несколько простых инструкций: выбросите компьютер, вернитесь к счетам и перу для письма, боритесь с технологиями, будьте ближе к природе. Выстрогайте свой следующий айфон из дуба и, самое главное, не доверяйте никому, кроме ФНС России. Мы всем помогаем и все упрощаем"."Могу заверить вас, что Служба налогов Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США даже близко не настолько дружелюбны к пользователям", — обратился к присутствующим участник международной конференции.А вот отрывок из публикации в Financial Times:"Внутри ФНС все напичкано по последнему слову техники. Михаил Мишустин, глава налоговой службы, стоит перед видеоэкраном во всю стену и готовится продемонстрировать свои возможности. Всего за пару кликов российская система покажет цены по всей стране, причем на любой товар или услугу".Когда система работы стала четкой, прозрачной и удобной, в России резко выросла собираемость налогов, а это крайне важно для того, чтобы страна спокойно работала и развивалась, важно для работы школ, больниц, для того, чтобы вовремя платились пенсии. Работать, что называется, "в белую" стало даже модно. Вот отрывок из диалога Мишустина с нашим корреспондентом Татьяной Ремезовой:"Каждый кассовый аппарат фактически передает данные в онлайн на сервер налоговой службы, и мы можем в любой момент получить информацию по кассам".А вот еще один отрывок из диалога Михаила Мишустина с Сергеем Брилевым:— Вы спецназ в финансовой политике.— Не совсем. Я думаю, что мы пока спокойно стоящая часть, которая пытается решить все мирным путем.Только в прошлом, 2019 году, благодаря налоговой службе в бюджет России поступило почти двадцать триллионов рублей. На эти деньги страна развивалась. Теперь Михаилу Мишустину, решившему, казалось бы, нерешаемую задачу нормализации отношений общества и налоговиков, предстоит, в случае его утверждения на пост председателя правительства, отвечать за развитие экономики всей страны.Михаилу Мишустину 53 года. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт и получил квалификацию инженер-системотехник. В начале нулевых он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С 1999 года Мишустин занимал должность заместителя министра России по налогам и сборам. Также возглавлял Федеральное агенство кадастра объектов недвижимости. С 2010 года Михаил Мишустин руководит Федеральной налоговой службой.