Кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра активно обсуждается в Госдуме. В ходе общения с депутатами он сделал важное заявление о пенсионной системе.

Кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра активно обсуждается в Госдуме. В ходе общения с депутатами он сделал важное заявление о пенсионной системе.Пенсии – один из главных вопросов, волнующих россиян.Недавние изменения многие восприняли в штыки. Пенсионный вопрос во времявстречи с Михаилом Мишустиным подняли депутаты от фракции КПРФ.Коммунисты поинтересовались у кандидата, допускает ли он отмену пенсионных изменений 2018 года. "Лучше ничего не трогать, мнекажется", – отметил Мишустин.По некоторым данным, одним из его приоритетов в должностиглавы правительства будет поддержка бизнеса. Мишустин намерен снизить барьерыдля предпринимателей. Кроме того, он собирается сосредоточиться наисполнении нацпроекта "Цифровая экономика".Глава ФНС пока не назвал кандидатов на министерские посты,однако анонсировал, что в случае прихода в правительство там произойдут изменения. Впрочем, некоторые эксперты считают, что ряд министровуходящего кабмина могут сохранить посты.Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, ...— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan)Напомним, 15 января Дмитрий Медведев подал в отставку,президент Владимир Путин немедленно ее принял. Возглавить кабинет министров онпредложил 53-летнему руководителю Федеральной налоговой службы .На государственную службу он пришел в конце 1990-хгодов. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости,занимался развитием особых экономических зон. На должности главы ФНС активнозанимался внедрением новейших технологий и онлайн-сервисов в работу ведомства.