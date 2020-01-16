Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин в четверг выступил перед депутатами Госдумы. В качестве одного из основных направлений своей ..

Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин в четверг выступил перед депутатами Госдумы. В качестве одного из основных направлений своей работы он обозначил поддержку российских предпринимателей, сообщает"Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищенно. Могли повышать зарплату сотрудникам", – заявил Мишустин.Напомним, накануне правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава ФНС был предложен в качестве кандидата на пост нового премьер-министра президентом России Владимиром Путиным.