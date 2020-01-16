Во Владимирской области многодетный фермер выиграл в суде право на запись к врачу. Областной суд утвердил решение райсуда о незаконном бездействии двух больниц. которые не записали к врачу признанного многодетным и малообеспеченным Александра Малышенко в электронном виде.

Во Владимирской области многодетный фермер выиграл в суде право на запись к врачу. Областной суд утвердил решение райсуда о незаконном бездействии двух больниц. которые не записали к врачу признанного многодетным и малообеспеченным Александра Малышенко в электронном виде.Как напоминает ГТРК "Владимир", фермер из Судогодского района с помощью юристов подал иск против Судогодсой ЦРБ, Областной клинической больницы и медицинско-информационного центра. Суть претензии в том, что Александра Малышенко не записали к врачу в электронном виде, в том числе не было оформлено электронное направление "врач-врач" к узкому специалисту терапевтом.По решению Владимирского областного суда Областная клиническая больница теперь обязана наладить для жителей региона запись к своим узким врачам-специалистам через портал Госуслуг и регистратура33.рф.