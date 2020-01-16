Нападающий самарских Крыльев Советов Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским Динамо. Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сбор клуба из Самары в турецкий Белек.

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо". Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сбор клуба из Самары в турецкий Белек.Как сообщает Чемпионат.com, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, стороны подпишут соглашение. О его деталях пока ничего не известно.В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей за "Крылья Советов" в чемпионате России, забив в них десять мячей и отдав три голевые передачи.