40-летний житель Канзаса Дэвид Остром участвует в судебных разбирательствах со своей женой. Супружеская пара пытается уладить споры из-за детей и налогов на имущество. На одном из заседаний мужчина попросил у суда разрешения провести с супругой поединок на мечах, чтобы разобраться с разногласиями.

40-летний житель Канзаса Дэвид Остром участвует в судебных разбирательствах со своей женой. Супружеская пара пытается уладить споры из-за детей и налогов на имущество. На одном из заседаний мужчина попросил у суда разрешения провести с супругой поединок на мечах, чтобы разобраться с разногласиями.О необычной просьбе американца сообщает The Guardian. Мужчина даже подал официальное ходатайство с соответствующей просьбой. Остром привел аргумент, согласно которому суд поединком никогда не был запрещен или ограничен на территории Штатов.Американец даже попросил, чтобы ему дали двенадцать недель. Мужчина полагает, что именно столько времени ему понадобится для поиска хороших самурайских мечей для дуэли. В качестве благородного жеста Остром разрешил участвовать в поединке не супруге, а ее адвокату. Юрист, в свою очередь, не оценил такое желание и попросил судью отклонить ходатайство. Адвокат считает, что дуэль может закончиться смертью, а это хуже, чем разбирательства насчет налогов и вопросов опеки.В результате судья выслушал аргументы сторон и отложил данное решение, аргументируя это тем, что нарушен судебный регламент.