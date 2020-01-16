В Комсомольске-на-Амуре 36-летний мужчина присмотрел для себя чужую квартиру в качестве места, в котором он периодически мог спать. Он регулярно проникал в жилое помещение через балкон на десятом этаже. Один из таких тихих часов мог обернуться для мужчины тюремным заключением, но в итоге подарил ему счастье в личной жизни.

В Комсомольске-на-Амуре 36-летний мужчина присмотрел для себя чужую квартиру в качестве места, в котором он периодически мог спать. Он регулярно проникал в жилое помещение через балкон на десятом этаже. Один из таких "тихих часов" мог обернуться для мужчины тюремным заключением, но в итоге подарил ему счастье в личной жизни.Как сообщает "Хабаровский край сегодня", инцидент произошел в коммунальной квартире. Женщина вернулась с работы в девять часов вечера, но ее ожидал сюрприз: спящий на диване посторонний мужчина. Жительница закричала, выбежала из комнаты и бросилась к соседу, вместе с которым они подперли дверь снаружи. Затем была вызвана полиция. Когда сотрудники правоохранительных органов зашли в комнату, там уже никого не было.Впоследствии незваный гость был пойман. Мужчина во всем признался. Им оказался рабочий оптовой базы, который периодически залезал на чердак дома, выходил на крышу и оттуда спрыгивал на балкон, таким образом проникая в комнату. Мужчина затруднился объяснить, почему в качестве спального места предпочитал другую квартиру.История, чем-то напоминающая "Иронию судьбы", закончилась благополучно как и для виновника случившегося, так и для жительницы Комсомольска-на Амуре. Она простила мужчину и попросила не привлекать его к ответственности. Кроме того, у них завязались романтические отношения.Полностью избежать наказания 36-летнему рабочему не удалось, поскольку ранее он уже был судим за кражи. Помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Галина Ворощенко рассказала, что мужчину признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и приговорили к пяти месяцам исправительных работ.