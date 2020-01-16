В России появится авиакомпания, которая будет специализироваться на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока, а также в труднодоступных районах. Данное распоряжение опубликовано на сайте Кремля в перечне поручений президента России по итогам совещания с правительством, которое состоялось 11 декабря 2019 года.

В России появится авиакомпания, которая будет специализироваться на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока, а также в труднодоступных районах. Данное распоряжение опубликовано на сайте Кремля в перечне поручений президента России по итогам совещания с правительством, которое состоялось 11 декабря 2019 года.Согласно поручению, российскому правительству необходимо внести предложения по созданию авиационной компании, которая будет эксплуатировать воздушные суда отечественного производства. Основной деятельностью компании станет осуществление перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке и в труднодоступных регионах. Доклад по данному вопросу Владимир Путин ожидает до 31 января.Глава государства также поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных воздушных перевозок. Кроме того, должны быть определены стоимость поставок и эксплуатации воздушных судов. Российскому правительству поручено определить маршрутную сеть с учетом аэропортов.Вопрос создания авиакомпании для полетов внутри Дальневосточного федерального округа рассматривается на протяжении нескольких лет. Также в ноябре 2019 года стало известно, что в России может появиться лоукостер, который специализируется конкретно на дальневосточном направлении.