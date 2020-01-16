Словацкий полузащитник испанской Сельты Станислав Лоботка продолжит карьеру в чемпионате Италии, 25-летний хавбек подписал контракт с Наполи, рассчитанный на четыре с половиной года.

Словацкий полузащитник испанской "Сельты" Станислав Лоботка продолжит карьеру в чемпионате Италии, 25-летний хавбек подписал контракт с "Наполи", рассчитанный на четыре с половиной года.Подробности соглашения не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "кельты" выручили на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро, еще четыре миллиона испанский клуб сможет получить в виде бонусов.Benvenuto #Lobotka!