16.01.2020

2020-01-16 13:25:23

Назван срок всенародного голосования по изменению Конституции

Всероссийское голосование по изменению основного закона планируется провести до 1 мая, сообщает . Озвученные президентом Владимиром Путиным поправки внесут в Госдуму в феврале или марте.



В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир

Путин предложил ряд изменений в Конституцию. В частности, глава государства

выступил с инициативой дать Госдуме больше полномочий при утверждении

правительства, отразить роль Госсовета, запретить чиновникам иметь двойное

гражданство, повысить роль губернаторов.