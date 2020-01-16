США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Церемония прошла в Белом доме. Дональд Трамп назвал сделку исторической, но отметил, что отменить пошлины на китайские товары пока не готов.

США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Церемония прошла в Белом доме. Дональд Трамп назвал сделку исторической, но отметил, что отменить пошлины на китайские товары пока не готов.Подписание соглашения о первой фазе торговой сделки предваряла пышная церемония на высшем уровне. Еще бы: по словам Дональда Трампа, Америка ждала эту сделку 25 лет."Сегодня мы делаем шаг навстречу Китаю, которого не делали раньше. Мы подписываем историческое торговое соглашение между США и Китаем ради справедливого будущего. Сегодня мы исправим ошибки прошлого и обеспечим экономическую безопасность американским рабочим, фермерам и семьям. Я хочу поблагодарить председателя Си за взаимодействие. Мы представляем разные страны, но смогли выстроить потрясающие отношения", — заявил Дональд Трамп.Президент поименно поблагодарил всех причастных к подготовке соглашения с Китаем. Это заняло почти час."Это действительно эпохальное соглашение. И огромные усилия к его заключению приложил Джаред Кушнер. Где Джаред? Где же Джаред? Отличная работа".Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров, энергоносителей, сельскохозяйственной продукции на 165 миллиардов долларов и еще 35 миллиардов потратит на услуги. Это должно устранить торговый дисбаланс. Кроме того, Пекин обещает усилить защиту авторских прав и упростить доступ на свой рынок.Вице-президент США Майк Пенс провозгласил новую эру в отношениях с Китаем, хотя взаимные претензии никуда не исчезли."Мы осознаем, что между нашими странами разногласия сохраняются, но сегодня началась новая глава в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Я могу заверить американцев, что мы с президентом продолжим продвигать интересы Америки и выстраивать отношения и с Китаем, и с миром. Как говорится, человек видит настоящее, а небеса – будущее. И сегодня начало процветания для жителей США, Китая и людей во всем мире", — заявил он.На исходе второго часа церемонии слово наконец предоставили китайскому гостю. Вице-премьер Лю Хэ зачитал письмо председателя Си: "Соглашение выгодно Китаю, а также США и всему миру. Это показывает, что наши страны способны выстраивать хорошие взаимоотношения, которые будут содействовать отстаиванию глобального мира, стабильности и процветанию".Президент Франции выразил надежду, что новое соглашение не приведет к сложностям между США и Европой. Эммануэля Макрона заочно успокоил вице-премьер Китая: по его словам, документ не направлен против третьих стран и соответствует нормам Всемирной торговой организации.В США не все в восторге от сделки. Пресса пишет, что Китай не сделал особых уступок, а для Трампа эта сделка – лишь эффектный ход в рамках предвыборной кампании."Многие обозреватели и соперники Трампа говорят, что для США соглашение отвратительно. Например, Чак Шумер, лидер демократической фракции Конгресса, считает, что Трамп продался за ненадежное и эфемерное китайское обещание. Непонятно, будут ли китайцы выполнять обещания или не будут", — говорит Вячеслав Холодков, эксперт Российского института стратегических исследований.Китайцы и сами давно хотели покупать больше американских товаров для поддержки своей растущей экономики. Пекин предлагал повысить закупки в обмен на сдерживание тарифов Трампом. Именно этого Китай и добился.Дональд Трамп пообещал вскоре посетить Пекин. Хозяин Белого дома отметил, что пошлины в отношении Китая сохранятся, по крайней мере, пока нет соглашения по второй фазе торговой сделки. По словам Трампа, он не хочет лишать себя козырей на переговорах.