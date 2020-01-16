Обороноспособность России обеспечена на десятки лет, но это не означает, что нужно почивать на лаврах, заявил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Необходимо двигаться дальше: анализировать то, что происходит в военной сфере и разрабатывать новые системы вооружения.

Обороноспособность России обеспечена на десятки лет, но это не означает, что нужно почивать на лаврах, заявил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Необходимо двигаться дальше: анализировать то, что происходит в военной сфере и разрабатывать новые системы вооружения. Именно так Россия сейчас и действует, добавил глава государства.Помимо прочего, отметил Путин, РФ впервые стала лидером в области вооружений. Другим странам только предстоит создать комплексы, которые уже поставлены в отечественную армию. При этом Россия никому не угрожает и не навязывает свою волю.Ранее Владимир Путин призвал ядерные державы, основавшие ООН, должны заняться борьбой с предпосылками для глобальных войн, разработать стратегию обеспечения безопасности.