Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что Центризбирком будет готов провести соответствующее голосование, если получит такое поручение.

Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что Центризбирком будет готов провести соответствующее голосование, если получит такое поручение."Что касается времени, когда это может быть, я не хотела бы гадать на кофейной гуще, – сказала Памфилова. – Но с учетом того динамизма, который был заложен в послании президента, и с учетом тех решительных шагов, которые за этим последовали, предполагаю, что точно будет в этом году".Единый день голосования в России назначен на 13 сентября. По мнению Памфиловой, голосование по вопросу поправок в главный закон страны не будет совпадать с этой датой."Это было бы слишком сложно. Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования", – сказала председатель ЦИК. Она пояснила, что "это все-таки разные процедуры".Памфилова добавила, что организация голосования по поправкам в Конституцию не вменено в прямую обязанность ЦИКа."Это могут нам поручить. Если президент нам поручит, тогда мы будем организовывать", – пояснила она.В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. В частности, предложено закрепить в основном законе статус Госсовета и принципы единой публичной власти, прописать в нем минимальный размер оплаты труда, который не должен быть меньше прожиточного минимума, и необходимость регулярной индексации пенсий.Путин предложил гражданам страны проголосовать по данному пакету изменений в Конституцию.