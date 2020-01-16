Провизор реализовывал контролируемые препараты наркозависимым людям для немедицинского потребления без рецепта и кассового чека...

«Сотрудники ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 29-летний житель Московской области, являющийся дежурным администратором – провизором, находясь в помещении одной из аптек столицы, расположенной в Заревом проезде реализовывал контролируемые препараты наркозависимым людям для немедицинского потребления без рецепта и кассового чека. Согласно проведенному исследованию установлено, что препараты являются сильнодействующим веществом – тропикамидом.Следственной частью СУ УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29