Пресс-служба футбольного клуба Краснодар объявила о переходе датского полузащитника Юнеса Намли в американский Колорадо Рэпидз. 25-летний вингер на правах аренды проведет в MLS два года.

Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" объявила о переходе датского полузащитника Юнеса Намли в американский "Колорадо Рэпидз". 25-летний вингер на правах аренды проведет в MLS два года.Намли – воспитанник академии "АБ Гладсаксе", также играл за голландские "Херенвен" и "Зволле", откуда летом 2019 года за два миллиона евро перешел в российский клуб. В составе "быков" Юнес в текущем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.⚡ Юнес Намли арендован «Колорадо Рэпидз» @ColoradoRapidsДатский вингер отыграет в США ближайшие два года.https://t.co/IYvAaX26Rb— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 января 2020 г.