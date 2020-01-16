Послание президента Федеральному собранию увидели миллионы зрителей по всей стране, речь не только о людях, которые находились возле телевизоров. Это - инициатива Общероссийского Народного Фронта.

Послание президента Федеральному собранию увидели миллионы зрителей по всей стране, речь не только о людях, которые находились возле телевизоров. Это — инициатива Общероссийского Народного Фронта. Трансляцию выступления главы государства можно было смотреть на огромных уличных экранах в разных городах.Мероприятие транслировалось и в российских аэропортах, среди них — столичный Шереметьево. А еще большой экран установили на склоне Эльбруса на станции "Гара-Баши", где высота более 3800 метров. Таким образом, выступление президента смогли посмотреть и горнолыжники, передает телеканал "Россия 24".Общероссийский народный фронт (ОНФ) займется помощью в получении гражданами всех мер поддержки, о которых заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ. Об этом сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, передает "Интерфакс".По словам Кузнецова, у ОНФ есть поручение президента по контролю за ситуацией с фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПми). Данная работа осуществляется под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ Леонида Рошаля и она будет усилена.Как сообщалось ранее, в своем Послании Федеральному Собранию Путин потребовал сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения, строительстве, ремонте и переоснащении ФАПов.По его словам, с 1 июля стартуют программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и переоснастить техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны."На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% — это федеральные ресурсы", — отметил Путин.